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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ عن وصول جورج وسوف إلى جدة: فرحتي لا توصف

تركي ال الشيخ، جورج
تركي ال الشيخ، جورج وسوف

وصل المطرب جورج وسوف، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء أولى حفلاته غدا الجمعة.


ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.


وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو، قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".


وأعلن جورج وسوف الخبر عبر حسابه في تغريدة على موقع تويتر، وقال فيها: "لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي.. يوم الجمعة 23/ 7بجدة".

ووجه جورج وسوف الشكر للمستشار ترك آل الشيخ قائلا:" كل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة".


أغنية جورج وسوف الجديدة

حققت أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يونيو الماضي، وحصدت الأغنية 3 ملايين و884 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.

ووصلت مشاهدات أغنية ياه عالزمن لجورج وسوف إلى حوالي 9 مليون مشاهدة، وهي تمثل أول تعاون له مع لايف ستايلز ستوديوز، ويعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية.

ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن ان يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.


"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، هندسه صوتيه هاني محروس تسجيل آلات استديو إم ساوند، تسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة، ايلي بربر.

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية جورج وسوف وصول جورج لجدة حفل جورج وسوف بالسعودية

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