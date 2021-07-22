أهم الأخبار.. حديث الرئيس السيسي مع مجند مرور.. تصريحات آبي أحمد حول سد النهضة.. رسالة راندا البحيري لـ والد حلا شيحة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:-

مجند لـ السيسي: الكبار مبيخلوش الصغير يكبر.. ورد قوي من الرئيس

تجول الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة.

وخلال الجولة، دار حديث بين الرئيس السيسي ومجند مرور من المنوفية، حيث قال الرئيس: "خليك دوغري يا أيمن.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟.. التفاصيل هنا

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

لم يتوقع محمد أحمد ابن قرية طنط الجزيرة فى القليوبية ان القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد زوجته ومن اختارها قلبه لتكون شريكة حياته .. حيث طعنته بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصاريف.. التفاصيل هنا

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس رابع أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، مائل للحرارة و رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. التفاصيل هنا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة جديدة إلى مصر والسودان باللغة العربية عبر حسابه بموقع "تويتر" بشأن سد النهضة.. مزيد من التفاصيل هنا

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة إيجابية، مضيفة "نحن مع التعاون والتنمية المشتركة التي دعا لها".. مزيد من التفاصيل هنا

لتجنب مضيق هرمز.. روحاني يفتتح خطا جديدا لتصدير النفط على بحر عمان

افتتح الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم الخميس، خطا جديدا لتصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر ‎عمان لتكون المرة الأولى التي تصدر إيران النفط فيها دون العبور عبر مضيق هرمز.. التفاصيل هنا

راندا البحيري توجه رسالة لـ والد حلا شيحة

حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة للفنان التشكيلي أحمد شيحا، والد الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد إعتراضه على تصريحات إبنته الأخيرة.

وقالت راندا من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”: “بعد كل اللي حصل.. للمزيد هنا

أستراليا تحقق مفاجأة وتهزم الأرجنتين بهدفين في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب أستراليا مفاجأة في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سابورو دوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.. للمزيد هنا

مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام: «الفار والعدالة» غابا عن مواجهة مصر

هاجم خوسيه لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، تقنية الفيديو"var" بعد التعادل السلبي أمام نظيره المصري اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو 2020.. للمزيد هنا

موعد مباراة مصر المقبلة ضد الأرجنتين في طوكيو 2020

حقق منتخب مصر انطلاقة قوية في أولمبياد طوكيو 2020، بالتعادل مع منتخب إسبانيا “سلبيا”، في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم، الخميس، على ملعب سابورو دوم.. للمزيد هنا