مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام: «الفار والعدالة» غابا عن مواجهة مصر

هاجم خوسيه لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، تقنية الفيديو"var" بعد التعادل السلبي أمام نظيره المصري اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال دي لا فوينتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا الانتظار، لكن هناك حالة قلق كبيرة، تبدو إصابة مينجويزا وسيبايوس قوية".





وبسؤاله عن الأداء البدني القوي للاعبي منتخب مصر، رد المدرب الإسباني: "لهذا السبب يوجد الحكم وكذلك تقنية الفيديو، الذين تتلخص مهمتهم في إرساء العدل، لقد شرحوا لنا في أحد الأيام الحالات التي تحتاج لتقنية الفيديو".

وأضاف: "نأمل أن يحالفنا الحظ في المرة القادمة بأن ينال الخصوم العقوبات التي لم تكن موجودة اليوم".





وواصل دي لا فوينتي: "لقد شرحوا لنا الحالات التي تستوجب بطاقة حمراء، وأمام مصر كانت هناك حالات مماثلة، ولم تتم معاقبتهم كما أخبرونا، إنها حالات غير منطقية، ولا نعرف كيف نتصرف، فالقرارات لم تكن متسقة مع التفسيرات المقدمة لنا".





وأتم مدرب إسبانيا تصريحاته: "سنواصل مشوارنا، كنا نعلم صعوبة هذه المباراة، وأن جميع المواجهات ستكون قوية، وأثق أن الأداء سيتحسن لأن اللاعبين سيكونون بحالة بدنية أفضل، والنتائج الإيجابية قادمة كما نخطط من قبل انطلاق المنافسات".

وخطفت مصر، نقطة ثمينة بالتعادل مع منتخب اسبانيا سلبيا في المباراة التي بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.