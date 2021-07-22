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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقبال ضعيف من المواطنين على سينمات مصر الجديدة في ثالث أيام عيد الأضحى

صدى البلد

شهدت سينمات مصر الحديدة إقبالا ضعيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. 
 

يتنافس في السينمات المصرية في الوقت الحالي العديد من الأفلام، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرزها وهي  "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، و مش أنا، و ماما حامل و ديدو". 

 

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين العمل بالسينمات في 7 يوليو الجاري 2021. 

 فيلم مش انا 

حقق فيلم “مش أنا” منذ طرحه بالسينمات في 23 يونيو الماضي 2021، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 18 مليونا و801 ألف جنيه، وقد استطاع الفيلم أن يحقق انتعاشة كبيرة فى دور العرض بعد عرضه خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

 

فيلم "ماما حامل"

طرح  فيلم "ماما حامل"  في السينمات بمصر والعالم العربي،  في 2 يونيو الجاري، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

 

وحقق فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي، إيرادات بلغت قيمتها 4 ملايين و269 ألف جنيه بعد عرضه فى دور العرض السينمائية ليحتل المركز الرابع فى قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.
 

وتراجع فيلم "ماما حامل" لبطلته ليلى علوي إلى المركز الثالث بعد فيلم "أحمد نوتردام" الذى جاء فى المركز الثانى بعد فيلم “مش أنا” الذى تصدر السباق السينمائى. 

 

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيله بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقه ايرادات مرتفعة.

 

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

 

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