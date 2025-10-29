قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايز أحفظ القرآن ومش مطرود من بلدي.. محمد سامي يطلق تصريحاته النارية
رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية
مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية
الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام بالحملة القومية
محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 35 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مكافحة غسل الأموال: الذكاء الاصطناعي شريك أساسي في التصدي للجرائم المالية

منار عبد العظيم

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

تعزيز التعاون لمواجهة الجرائم غير المشروعة

وأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل التأكيد على التزام المؤسسات المالية بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

تطوير أدوات التحليل والتدقيق المالي

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أهمية تطوير أدوات التحليل المالي ومبادرات التدقيق المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة، مؤكدًا أن الأزمات المالية والمخاطر الاقتصادية تتطلب مزيدًا من الجهد لتطوير قدرات المؤسسات الرقابية.

ولفت إلى أن الجرائم المالية كلفت دول العالم أرقامًا ضخمة من الناتج المحلي، مما يستوجب تعزيز نظم العدالة المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات في مكافحة الفساد

وشدد خليل على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فاعلة في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية حماية البيانات عند تطبيق التقنيات الحديثة، وضرورة توظيف التكنولوجيا في إطار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجرائم المالية، وتعزيز الشفافية وتحقيق عائدات مالية مشروعة تدعم الاقتصاد الوطني.

افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة مكافحة الفساد الجرائم غير المشروعة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الذهب الصيني

الذهب الصيني الجديد يثير جدلا واسعا بعد الإعلان عنه.. ما القصة؟

كائنات فضائية

آلاف الأجسام الفضائية ترصد التجارب النووية على الأرض.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول رغم تراجع مستواه.. ما هو؟

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

