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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر في 24 ساعة.. غلق 5 منشآت وتوزيع 200 كيلو لحوم بمرسى علم

صور للمضبو طات
صور للمضبو طات

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية عددا من الأحداث، أبرزها إعدام 50 كيلو لحوم ومصنعات فاسدة، في حملة صحية على المطاعم بالغردقة، ولجنة بيئية تتفقد المجزر خلال أيام عيد الأضحى بمدينة الغردقة واستمرار الحملات على المخابز البلدية بالقصير فى ثالث أيام عيد الأضحى وتوزيع 208 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمرسى علم خلال عيد الأضحى.

 

 

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

 

وكلف لجنة ضمت الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد توغان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بالغردقة، بشن حملة مكثفة للمرور على المطاعم بمدينة الغردقة. 

إعدام 50 كيلو لحوم 

أسفرت الحملة عن  إعدام 50 كيلو لحوم ومصنعات لحوم لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 35 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية ولعدم وجود شهادات صحية، وتم عمل غلق إداري لـ5 منشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

شكلت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، لجنة بمشاركة مديرية الطب البيطري، اليوم الخميس، لتفقد  مجزر مدينة الغردقة وأماكن الذبح، للتأكد من الذبح  في المجزر وعدم الذبح فى  الشوارع والميادين،  وذلك للحفاظ على البيئة  وسلامة المواطنين

كما واصلت إدارة تموين القصير، ، ثالث أيام العيد، حملاتها على المخابز لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج وحصص الدقيق المقررة لكل مخبز، ومتابعة النظافة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أعلن واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم،عن توزيع 208 كيلو جرام من اللحوم مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي المدينة، وذلك بواسطة أحد الجمعيات الخيرية، خلال عيد الأضحى.

أكد عدلى، أنه تم توزيع اللحوم على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة بالمدينة، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر الغردقة رئيس مدينة الغردقة

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