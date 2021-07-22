أخبار البرلمان.. التصويت النهائي على قانون الموارد المائية والري والنواب يستأنف جلساته الأحد.. ونائب: وصول مصر المركز الرابع بمؤشر الإيكونوميست لتراجع إصابات كورونا

نشر"صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس:
التصويت النهائي على قانون الموارد المائية والري| النواب يستأنف جلساته.. الأحد
برلمانية عن لقاء الرئيس السيسي بمجند بمدينة العلمين: «جابر الخواطر.. وداعم الغلابة»
الجلسة العامة للبرلمان تناقش 60 اقتراحا من النواب
مجلس النواب يناقش شروط الصيد في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. الأسبوع المقبل
برلمانية: 23 يوليو أكدت أن الجيش المصرى سند الأمة وحصنها المنيع
برلمانى: مصر الرابعة عالميًا بـ مؤشر الإيكونوميست بسبب اجراءات الصحة ضد كورونا والتلقيح
ننشر أهداف مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري
برلمانى: ثورة 23 يوليو من النماذج الفريدة المُعبرة عن الإرادة الشعبية المصرية
نائب: وصول مصر مركزا رابعا بمؤشر الإيكونوميست لتراجع إصابات كورونا
نائب: وصول مصر للمرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست دليل نجاح إدارة أزمة كورونا