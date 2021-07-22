عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن الشحنة الثالثة للجسر الجوي..

الكويت ترسل 20 طنا من الأكسجين لدعم جهود تونس في مجابهة فيروس كورونا

الكويت
الكويت

كشفت الهيئة العامة للصناعة بالكويت، اليوم الخميس، عن إرسال 20 طنا من الأكسجين السائل ضمن الشحنة الثالثة للجسر الجوي الذي دشنته الكويت لدعم جهود تونس في مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وذكرت الهيئة الكويتية   في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء تم توريد مواد إغاثية ومساعدات إلى تونس ضمن الجسر الجوي العسكري شملت 1100 إسطوانة غاز أكسجين و 40 طنا متريا مكعبا من الأكسجين السائل عبر ثلاث رحلات انطلقت في 19 يوليو الجاري.

txt

سفارة الكويت توزع لحوم الأضاحي في هولندا

txt

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين


وأشارت الهيئة الي  أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية لتسهيل إجراءات توريد الشحنات المشار إليها مع توفير كافة الإمكانات والاعتمادات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان وصولها إلى وجهتها.

 

ولفتت إلى تجهيز شحنات إغاثية أخرى بتنفيذ من الطيران العسكري التابع لوزارة الدفاع، معربة عن شكرها وتقديرها للمصانع المحلية «المتميزة» وجميع القطاعات والوزارات التي استجابت بشكل فوري أسهم في سرعة تجهيز المساعدات الطبية.

وكان الخامس عشر من يوليو الجاري  قد شهد وصول طائرة إغاثة كويتية إلى مطار (العوينة) بتونس محملة بالمعدات والأجهزة الطبية في أول رحلة للجسر الجوي من الكويت الى تونس لتقديم الدعم والمساندة.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة طفرة حادة في انتشار فيروس كورونا حيث سجلت أرقاما قياسية في أعداد الإصابات بها وحالات الوفاة الناجمة عنه.

انتشار فيروس كورونا الكويت الخارجية الكويتية المساعدات الطبية تونس غاز الأكسجين

موضوعات متعلقة

بعد إشادة رئيس تونس.. الصحة: قمنا بخطوات استباقية لمواجهة كورونا

قيس سعيد ومهمة إنقاذ تونس.. لماذا استعان بـ الجيش في مواجهة كورونا؟

ترشيحاتنا

السعودية.. الأميرة حصة بنت سلمان تنعى صديقة عمرها بكلمات مؤثرة

من الاغتصاب الزوجي للدعاية للإسلام على صفحات عارضات الأزياء.. ماذا يريد عبدالله رشدي؟

تعرف على مباريات الأهلي المقبلة بالدوري بعد التعادل مع البنك الأهلي

الأسرع في العالم.. شاومي تطور تقنية لشحن بطارية الهاتف خلال 8 دقائق فقط

أفارقة وأسبان.. جائحة كورونا تقلل متوسط الأعمار في أمريكا

مواصفات وأسعار مرسيدس إس كلاس 2021 بالسوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

جماهير بطل أفريقيا توجه رسالة غاضبة لـ موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ