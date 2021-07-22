الكويت ترسل 20 طنا من الأكسجين لدعم جهود تونس في مجابهة فيروس كورونا

ضمن الشحنة الثالثة للجسر الجوي..

كشفت الهيئة العامة للصناعة بالكويت، اليوم الخميس، عن إرسال 20 طنا من الأكسجين السائل ضمن الشحنة الثالثة للجسر الجوي الذي دشنته الكويت لدعم جهود تونس في مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت الهيئة الكويتية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء تم توريد مواد إغاثية ومساعدات إلى تونس ضمن الجسر الجوي العسكري شملت 1100 إسطوانة غاز أكسجين و 40 طنا متريا مكعبا من الأكسجين السائل عبر ثلاث رحلات انطلقت في 19 يوليو الجاري.



وأشارت الهيئة الي أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية لتسهيل إجراءات توريد الشحنات المشار إليها مع توفير كافة الإمكانات والاعتمادات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان وصولها إلى وجهتها.

ولفتت إلى تجهيز شحنات إغاثية أخرى بتنفيذ من الطيران العسكري التابع لوزارة الدفاع، معربة عن شكرها وتقديرها للمصانع المحلية «المتميزة» وجميع القطاعات والوزارات التي استجابت بشكل فوري أسهم في سرعة تجهيز المساعدات الطبية.

وكان الخامس عشر من يوليو الجاري قد شهد وصول طائرة إغاثة كويتية إلى مطار (العوينة) بتونس محملة بالمعدات والأجهزة الطبية في أول رحلة للجسر الجوي من الكويت الى تونس لتقديم الدعم والمساندة.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة طفرة حادة في انتشار فيروس كورونا حيث سجلت أرقاما قياسية في أعداد الإصابات بها وحالات الوفاة الناجمة عنه.