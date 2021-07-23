العربية للأدوية تحقق 538 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى

كشف المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدى شركات قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال العام المالي الماضى بنسبة 7.8%.

المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية

أوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدى شركات قطاع الأعمال العام أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 129.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل أرباح سجلت 119.69 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

اشارت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية أحدى شركات قطاع الأعمال العام الى ارتفاع قيمة مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 537.07 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 520.79 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقد حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 122.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.