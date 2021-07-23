الشرقية خلال ٢٤ ساعة.. ضبط لحوم مجهولة المصدر وتشميع مركز طبي مخالف وذبح 1759 رأس ماشية بالمجازر

شهدت محافظة الشرقية خلال ال 24 ياعة الماضية عدد من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها مايلي..

ذبح 1759 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحي المبارك ، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح ( 1759 ) أضحية ( 765 أبقار – 376 جاموس – 362 ضأن – 159 ماعز – 97 جمال ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

تشميع مركز طبي غير مرخص بمنيا القمح وضبط ١٨٢٤ مخالفة دوائية

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة مشتركة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمنيا القمح، تم خلالها ضبط مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير متخصص في مجال التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، ويفتح أبوابه لإستقبال المواطنين دون استصدار ترخيص لذلك.

أسفر تفتيش المركز الطبي عن ضبط ١٨٢٤ مخالفة دوائية من أعشاب طبية، وكريمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مرخص، بالإضافة إلي ضبط أجهزة طبية يستخدمها المركز لأغراض تجميلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع المركز الطبي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط ١٢٠ كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهوله المصدر بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت ادارة تموين العاشر من رمضان بحمله علي محلات الجزاره والمطاعم والمحال التجارية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة علي محال الجزارة وأسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر ضد أصحاب محال الجزارة بالمدينه لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٣٠ كيلو لحم بقرى بالعظم.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مطاعم الأسماك لوجود أسماك مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٣٥ كيلو سمك مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير ٢ محضر ضد أصحاب مطاعم الوجبات لوجود دواجن غير صالحه للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٥ كيلو فيليه دواجن.

وتم تحرير ٤ محاضر ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالانشطه التجارية.