أخبار الرياضة.. الترجي يقيل معين الشعباني.. إصابة دامية لـ مروان محسن.. ومدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

الترجي التونسي يستقر على مدرب جديد خلفا لـ الشعباني

أعلن الترجي التونسي التوصل لاتفاق مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد.

مروان محسن يتعرض لإصابة دامية في مباراة البنك الأهلي

تعرض مروان محسن لاعب الأهلي لإصابة دموية، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام: «الفار والعدالة» غابا عن مواجهة مصر

هاجم خوسيه لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، تقنية الفيديو"var" بعد التعادل السلبي أمام نظيره المصري اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو 2020.

مجموعة مصر.. أستراليا تحقق مفاجأة وتهزم الأرجنتين بهدفين في أولمبياد طوكيو



حقق منتخب أستراليا مفاجأة في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سابورو دوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شكرا لك| أول قرار من الترجي التونسي بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثية

وجه نادي الترجي الرياضي التونسي، الشكر لمعين الشعباني المدير الفني لفريق الكرة الأول، على فترة توليه المهمة الفنية للفريق.