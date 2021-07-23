أخبار التكنولوجيا.. 11 تطبيقًا تشكل خطرا كبيرا على هاتفك الأندرويد.. عطل مفاجئ يضرب مواقع عالمية كبرى

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

عطل غامض يضرب كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع الإنترنت حول العالم

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، بأن عطلا مفاجئًا ضرب كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع الانترنت من بينها شركة أمازون.

حظرت شركة جوجل Google ، مجموعة جديدة من تطبيقات الأندرويد، بعد أيام من حظرها لمجموعة خطيرة تضم 25 تطبيقا، تحاول سرا سرقة كلمات مرور فيسبوك الخاصة بمستخدميها.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft Game الإصدار الأصلي

اشتهرت في الآونة الأخيرة لعبة ماين كرافت، وأصبحت من أفضل ألعاب 2021، وبلغ قاعدة لاعبيها أكثر من 126 مليون لاعب شهريا، وعلى الرغم من توفر اللعبة من 11 عاما، لا يعلم بعض المستخدمين كيفية تحميل وتثبيت لعبة ماين كرافت اصلية Minecraft Game Studio على جميع الأجهزة.

الأسرع في العالم.. شاومي تطور تقنية لشحن بطارية الهاتف خلال 8 دقائق فقط

تعمل شركة شاومي Xiaomi، باستمرار على تحديث تقنية الشحن السريع لهواتفها الذكية، والتي كان آخرها الشحن بقوة 120 وات، والتي تعد هي الأفضل في العالم حتى الآن.

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات Galaxy A22 5G

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy A22، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، والمقرر أن يصل إلى الأسواق الهندية، اعتبارا من 23 من يوليو الجاري.

تعمل شركة فيفو Vivo، على تطوير هاتف ذكي جديد ضمن علامتها التجارية الفرعية iQOO، ويمتاز هاتف iQOO 8 القادم، بأنه أول جهاز يعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

هجوم إلكتروني أم تحديث للنظام.. عطل مفاجئ يضرب مواقع عالمية كبرى.. منها فورتنايت و أمازون

ضرب انقطاع كبير آخر خدمات الإنترنت، وأثر ذلك العطل المفاجئ على مواقع إلكترونية لكبرى شركات التكنولوجيا ومواقع الانترنت العالمية، حيث أصاب منصات مهمة مساء اليوم، مما تسبب في توقف العشرات من المواقع الإلكترونية الشهيرة ذات عدد الزيارات المرتفع مثل بينها شركة أمازون Amazon و Airbnb و FedEx و دلتا Delta Air Lines الأمريكية للطيران.