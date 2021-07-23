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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الرائد iQOO 8

هاتف فيفو iQOO 7
هاتف فيفو iQOO 7

تعمل شركة فيفو Vivo، على تطوير هاتف ذكي جديد ضمن علامتها التجارية الفرعية iQOO، ويمتاز هاتف iQOO 8 القادم، بأنه أول جهاز يعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp"، كشف حساب التسريبات الشهيرة "Digital Chat Station"، عن بعض مواصفات هاتف فيفو المرتقب iQOO 8، والذي سينطلق بمعدل تحديث عالى، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي ممتدة بسعة 12 جيجابايت رام.

 

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هاتف فيفو iQOO 8 سيكون بتصميم مثقوب


ومن المقرر أن تطلق فيفو هاتفها الجديد iQOO 8، في الأسواق الصينية يوم 4 أغسطس المقبل، بشاشة مثقوبة من نوع AMOLED، بدقة عرض 1440x3200 بكسل، و بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و ستحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، على غرار سلسلة iQOO 7.

يقدم هاتف فيفو iQOO 8 إعدادًا متعدد الكاميرات

سيأتي هاتف فيفو iQOO 8، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف فيفو iQOO 8 سيعمل بأحدث أنظمة التشغيل

سيعمل هاتف فيفو iQOO 8، بمعالج كوالكوم Snapdragon 888+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، و سيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف iQOO 8 ، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، كما يدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية Gps لتحديد المواقع، كما يحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوافر الرسمية لهاتف فيفو iQOO 8 يوم الإطلاق في 4 أغسطس المقبل، ولكن من المتوقع أن يأتي بسعر مرتفع عن الإصدار السابق iQOO 7، والذي جاء بسعر 590 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري".

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