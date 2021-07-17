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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تزيح الستار عن هاتف مميز بتقنية الـ 5G

هاتف فيفو Vivo Y72
هاتف فيفو Vivo Y72

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Y، وينطلق هاتف Vivo Y72 إلى الأسواق الهندية مزودا بمعالج كوالكوم، وهو أول هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G من الشركة الصينية يصل إلى الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف فيفو الجديد Vivo Y72، عن الإصدار العالمي في بعض المواصفات من بينها الكاميرات، ونوع المعالج حيث يتم تشغيل الطراز الهندي بمعالج سناب دراجون من كوالكوم بدلا من معالج ميدياتك.

 

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سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y72

جاء هاتف فيفو Vivo Y72، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، بدلاً من الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل على المتغير الدولي، متصلة بمستشعر إضافي لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بدلاً من الكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل أعلى منتصف الشاشة.

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y72، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها  1080 x 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، كما تدعم تقنية HDR10.

vivo Y72 5G (India)
هاتف فيفو Vivo Y72

ويحتوي هاتف Vivo Y72، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1 من فيفو، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

وكما يحتوي Y72 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB - C، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية عبر microSD.

ويدعم هاتف فيفو Vivo Y72، تقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y72، مقابل سعر 282 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و400 جنيه مصري)، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين خيارين من الألوان هم الرمادي والأزرق المتدرج.

vivo Y72 5G (India)
هاتف فيفو Vivo Y72
فيفو Vivo Y72 سلسلة Y هاتف فيفو الجديد سعر فيفو Y72

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