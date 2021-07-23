نشرة الحوادث| مقتل الطبيبة ياسمين حسن.. والداخلية تحبط مخطط عصابة دولية

نشر قسم الحوادث العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية جاء أبرزها مقتل الطبيبة ياسمين حسن على يد زوجها في الدقهلية، وإنقاذ قنا من كارثة، وإحباط وزارة الداخلية ترويج مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه.

أفادت وزارة الداخلية، بأن أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 6,400 كيلو جرام، وهاتفين محمولين، وبتطوير مناقشة المتهم أمام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى ( يحمل جنسية إحدى الدول - ومتواجد بتلك الدولة ) كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل (يحمل ذات الجنسية – مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، والمكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته ( مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 16 مليون جنيه.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط باندلاع حريق فى دراجتين ناريتين و3 ماكينات تموين بمحطة وقود بمنطقة كلاحين قفط، تبين أن الحريق نتج عن تصادم دراجتين ناريتين داخل المحطة بسبب السرعة والتى أدت إلى احتراق الدراجتين وماكينات التموين، من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العقيد هانى الأتربى مدير الإدارة والعقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ومنع الامتداد للمناطق المجاورة، وتمكنت قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية من السيطرة علي الحريق، دون أن يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

طالب محمود حسن شقيق الطبيبة ياسمين حسن المجني عليها في رسالته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالقصاص قائلا "القصاص ياريس"، أضاف شقيق الطبيبة ياسمين حسن خلال تدوينة له "اختي جوزها قتلها وهرب، عارف يعني ايه تدى أختك لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة"، وتساءل شقيق الطبيبة ياسمين حسن المجني عليها "اختي الدكتورة ياسمين حسن يوسف عندها 26 سنة وعندها 3 أطفال أكبرهم عمره سنتين تتقتل على إيد جوزها الدكتور محمود مجدي عبدالهادي؟"، واختتم شقيق المجني عليها الطبيبة ياسمين تدوينته قائلا "اديتهاله أمانة بدل ما يصونها يجيبهالي جثة، أنا عايز حق أختي ياريس".

انتقل خبراء الأدلة الجنائية في الجيزة إلى مسرح جريمة ذبح شاب لوالدته بمنطقة إمبابة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة، ويتولى خبراء المعمل الجنائي رفع عينات من آثار الدماء والبصمات من مسرح الجريمة، وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قيام شاب بذبح والدته بمنطقة إمبابة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والدافع وراء ارتكاب المتهم للجريمة ومدى صحة تلقيه علاجا نفسيا لمعاناته من مرض دفعه لارتكاب الجريمة، وشهدت منطقة امبابة جريمة قتل بشعة اليوم الخميس ثالث ايام العيد عقب قيام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم الذي اشارت التحريات الأولية انه مريض نفسي.