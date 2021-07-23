عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| مقتل الطبيبة ياسمين حسن.. والداخلية تحبط مخطط عصابة دولية

صدى البلد

نشر قسم الحوادث العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية جاء أبرزها مقتل الطبيبة ياسمين حسن على يد زوجها في الدقهلية، وإنقاذ قنا من كارثة، وإحباط وزارة الداخلية ترويج مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه.

 

- الداخلية تحبط مخطط عصابة دولية لـ تهريب مخدرات

أفادت وزارة الداخلية، بأن أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 6,400 كيلو جرام، وهاتفين محمولين، وبتطوير مناقشة المتهم أمام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى ( يحمل جنسية إحدى الدول - ومتواجد بتلك الدولة ) كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل (يحمل ذات الجنسية – مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، والمكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته ( مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 16 مليون جنيه.

 

- إنقاذ قنا من كارثة بعد اشتعال النيران داخل محطة وقود

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط باندلاع حريق فى دراجتين ناريتين و3 ماكينات تموين بمحطة وقود بمنطقة كلاحين قفط، تبين أن الحريق نتج عن تصادم دراجتين ناريتين داخل المحطة بسبب السرعة والتى أدت إلى احتراق الدراجتين وماكينات التموين، من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العقيد هانى الأتربى مدير الإدارة والعقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ومنع الامتداد للمناطق المجاورة، وتمكنت قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية من السيطرة علي الحريق، دون أن يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

 

- أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

طالب محمود حسن شقيق الطبيبة ياسمين حسن المجني عليها في رسالته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالقصاص قائلا "القصاص ياريس"، أضاف شقيق الطبيبة ياسمين حسن خلال تدوينة له "اختي جوزها قتلها وهرب، عارف يعني ايه تدى أختك لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة"، وتساءل شقيق الطبيبة ياسمين حسن المجني عليها "اختي الدكتورة ياسمين حسن يوسف عندها 26 سنة وعندها 3 أطفال أكبرهم عمره سنتين تتقتل على إيد جوزها الدكتور محمود مجدي عبدالهادي؟"، واختتم شقيق المجني عليها الطبيبة ياسمين تدوينته قائلا "اديتهاله أمانة بدل ما يصونها يجيبهالي جثة، أنا عايز حق أختي ياريس".

 

- رفع آثار الدماء والبصمات من مسرح جريمة ذبح شاب لوالدته في الجيزة

انتقل خبراء الأدلة الجنائية في الجيزة إلى مسرح جريمة ذبح شاب لوالدته بمنطقة إمبابة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة، ويتولى خبراء المعمل الجنائي رفع عينات من آثار الدماء والبصمات من مسرح الجريمة، وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قيام شاب بذبح والدته بمنطقة إمبابة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والدافع وراء ارتكاب المتهم للجريمة ومدى صحة تلقيه علاجا نفسيا لمعاناته من مرض دفعه لارتكاب الجريمة، وشهدت منطقة امبابة جريمة قتل بشعة اليوم الخميس ثالث ايام العيد عقب قيام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم الذي اشارت التحريات الأولية انه مريض نفسي.

الطبيبة ياسمين حسن نشرة الحوادث اخبار الحوادث مديرية امن الجيزة شاب يذبح امه

ترشيحاتنا

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

عايزة أفرح بأولاده .. عقد قران طفل عمره 11 عاما بالعراق

مسؤولون: الجيش الأفغاني يغير استراتيجية الحرب للحد من الخسائر

نشرة أخبار المحافظات.. إنقاذ 100 شخص من مصيف بلطيم.. وتشغيل محور ترسا خلال أيام.. وإزالة بقعة الزيت من شواطئ بورسعيد

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

أهم الأخبار| آلاف المشردين في إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. حديث ودي للسيسي مع مجند مرور.. وموسيماني يشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. إصابة نجم الفريق.. الغندور يستفز جماهير الأهلي.. وصفقة تبادلية مع طلائع الجيش

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ