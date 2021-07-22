إنقاذ قنا من كارثة بعد اشتعال النيران في دراجتين و٣ ماكينات بنزين داخل محطة وقود

تسبب تصادم دراجتين ناريتين داخل محطة وقود في قفط بـ قنا، عن احتراق الدراجتين وتلف ٣ ماكينات بنزين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط باندلاع حريق فى دراجتين ناريتين و ٣ ماكينات تمويل بمحطة وقود بمنطقة كلاحين قفط.

تبين أن الحريق نتج عن تصادم دراجتين ناريتين داخل المحطة بسبب السرعة والتى أدت إلى احتراق الدراجتين وماكينات التموين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العقيد هانى الأتربى مدير الإدارة والعقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ومنع الامتداد للمناطق المجاورة.

وتمكنت قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية من السيطرة علي الحريق، دون أن يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.