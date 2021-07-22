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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث علي التوالي

استمرار حملات النظافة ورفع مخلفات الأضاحي فى قنا

استمرار أعمال النظافة
استمرار أعمال النظافة بقنا

قال اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، إن حملات النظافة و رفع الإشغالات و مخلفات الأضاحي مستمرة بجميع مراكز ومدن و قرى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، بإشراف رؤساء الوحدات المحلية.


وأضاف محافظ قنا ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا نظَّمت صباح اليوم حملة مكبرة لإزالة كافة المخلفات و الأتربة و القمامة بصفة دورية من الشوارع والميادين ، و رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين ، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائى ، و للحفاظ على البيئة العامة.

 

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وأكد، أن المحافظة تسعى دائما لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة سنويا، ، منوهًا إلي أنه تم وضع خطة متكاملة و توزيع مختلف المعدات للمشاركة في منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة. 

 

وناشد محافظ قنا ، المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين ، و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة مع ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول ، و توزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية.


وأوضح أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأنه يتم رفع مقالب القمامة ، وتنفيذ أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية ، بالإضافة إلى استمرار معدات الوحدة المحليه في تمهيد الطرق العامة والرئيسية في جميع قرى المركز  بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة والإشغالات ورؤساء الوحدات القروية ونواب المركز، وذلك لتوفير البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي اللائق للمدينة وبما يليق بالمواطن القنائى . 


وأشار عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، إلى أنه تم إزالة الملصقات والمخلفات من الأكشاك الكهربية ، و تجميلها بلوحات ورسومات فنية مختلفة ، و ذلك بمشاركة عدد من شباب منظمات المجتمع المدني ، للارتقاء بالمظهر الجمالي و الحضاري لمدينة نجع حمادي.

 

 

 

استمرار أعمال النظافة بقنا

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قنا الاضاحى محافظ قنا حملات النظافة الإشغالات عيد الأضحى المبارك

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