أمن قنا يدفع بقوات أمن مركزى لفض اشتباكات بين قريتين بمركز قوص

دفعت مديرية أمن قنا ، بعدد من سيارات الأمن المركزى لفض اشتباكات بين عدد من الأفراد بقريتي الكراتيه و الحراجيه التابعتين لمركز قوص.

سادت حالة من الهلع والذعر بين أبناء القريتين بعد حالة الكر و الفر بين أطراف المشاجرة التى وقعت على حدود القريتين.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى.

تكثف أجهزة الأمن بالتعاون مع القيادات الشعبية جهودها ، لإعادة الهدوء بين القريتين و ضبط المتسببين فى الأحداث.



وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة قوص، بوقوع مشاجرة بين أبناء قريتين نتج عنها مصابين



