مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بقنا

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية، و أصيب ٤ آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة، نتج عنه مصرع شاب و إصابة ٤ آخرين.
من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقى العلاج اللازم.
فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها و جهودها، للسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للقرية.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.