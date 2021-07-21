مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بقنا

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية، و أصيب ٤ آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة، نتج عنه مصرع شاب و إصابة ٤ آخرين.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقى العلاج اللازم.

فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها و جهودها، للسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للقرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.