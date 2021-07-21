إزالات فورية لتعديات على أراضٍ زراعية بقنا .. صور

في ثاني أيام عيد الأضحى..

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، صباح اليوم ، حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة ، و الإدارة الزراعية بمركز الوقف ، و الوحدات الزراعية بقريتىّ السنابسه و المراشدة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا .



وقال محافظ قنا ، إن المحافظة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس .

وأكد محافظ قنا ، أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي ، محذراً كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم ، وإزالة المخالفة على الفور .



وأضاف محافظ قنا ، أن الأجهزة التنفيذية تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مبانٍ أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها و تركها بدون زراعة وفقا للقانون ، مشدداً على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز و قرى المحافظة خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.



وأكد إبراهيم خلاوى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، بأنه تمت الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية، إحداهما بناحية السنابسه عبارة عن حفر و عمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط ، و الأخرى بناحية المراشدة عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض و ممونه بالأسمنت على مساحة قيراط ، و ثمانية أسهم .



و أشار خلاوى ، إلى أن اللجنة تكونت من مدير الإدارة الزراعية بالوقف ، و رئيس قسم حماية الأراضى الزراعية بالإدارة الزراعية ، و مشرف حوض ساحل السنابسه ، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ، و رئيس قرية المراشدة ، و مشرف حوض خارج الزمام بالمراشدة ، ورئيس الوحدة الزراعية بالسنابسه.

و أوضح خلاوى ، بأن اللجنة تتولى المرور على كافة المواقع و الأراضي بنطاق الوحدة المحلية ، و متابعة ما يتم عليها من أعمال ، و رصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة للقانون أو بدون تراخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدي .

إزالة تعديات على أراضى زراعية بقنا

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