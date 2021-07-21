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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثاني أيام عيد الأضحى..

إزالات فورية لتعديات على أراضٍ زراعية بقنا .. صور

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى زراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، صباح اليوم ، حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة ، و الإدارة الزراعية بمركز الوقف ، و الوحدات الزراعية بقريتىّ السنابسه و المراشدة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا .


وقال محافظ قنا ، إن المحافظة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس .

 

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وأكد محافظ قنا ، أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي ، محذراً كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم ، وإزالة المخالفة على الفور . 


وأضاف محافظ قنا ، أن الأجهزة التنفيذية تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مبانٍ أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها و تركها بدون زراعة وفقا للقانون ، مشدداً على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز و قرى المحافظة خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.


وأكد إبراهيم خلاوى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، بأنه تمت الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية، إحداهما بناحية السنابسه عبارة عن حفر و عمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط ، و الأخرى بناحية المراشدة عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض و ممونه بالأسمنت على مساحة قيراط ، و ثمانية أسهم . 


و أشار خلاوى ، إلى أن اللجنة تكونت من مدير الإدارة الزراعية بالوقف ، و رئيس قسم حماية الأراضى الزراعية بالإدارة الزراعية ، و مشرف حوض ساحل السنابسه ، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ، و رئيس قرية المراشدة ، و مشرف حوض خارج الزمام بالمراشدة ، ورئيس الوحدة الزراعية بالسنابسه.

 

و أوضح خلاوى ، بأن اللجنة تتولى المرور على كافة المواقع و الأراضي بنطاق الوحدة المحلية ، و متابعة ما يتم عليها من أعمال ، و رصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة للقانون أو بدون تراخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدي .

 

إزالة تعديات على أراضى زراعية بقنا

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