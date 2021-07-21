مجازر قنا تواصل استقبال الأضاحي لذبحها بالمجان لليوم الثاني

ذبح ٣٥٤ ماشية

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مجازر قنا الحكومية تواصل استقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .



وأضاف محافظ قنا أن مديرية الطب البيطري تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم.

وأشار إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف الظاهري على الأضحية قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامتها صحيا، وخلوها من العيوب والأمراض، لافتا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر، وتشكيل غرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال جميع الشكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا، أنه جرى تخصيص ١٦ مجزرا حكوميا على مستوى المحافظة، وتم ذبح ٣٥٤ أضحية حتى صباح اليوم، ولا تزال المجازر مفتوحة أمام المواطنين بانتهاء آخر ذبيحة، موجهاً بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط و الإجراءات الوقائية والاحترازية.

مجاز قنا تواصل استقبال أضاحى المواطنين

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