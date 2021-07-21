عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني على التوالي

محافظ قنا يؤكد استمرار العمل بجميع المرافق الحيوية خلال عطلة عيد الأضحى

صدى البلد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن العمل بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة  مستمر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

 

و تابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة و ربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن و المراكز و المديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك و العمل علي حلها بشكل فورى و سريع.

 

العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار ترعة فى قنا

المباحث تكشف تفاصيل جريمة هزت قنا.. ابن عم والد الطفل اختلف على الميراث فقتل الطفل وألقى جثته في المقابر

 

و أضاف الداودى ، بأن مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي يعمل بكامل طاقته طوال عطلة العيد ، مطالبًا المواطنين ضرورة ترشيد استخدام المياه في مثل هذه المناسبات، و إدارة استخدامها بشكل جيد ، و عدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، و التي يزداد فيها نسب استهلاك المياه لمستويات عالية ، و أنه لا توجد أي أعطال مؤثرة بالشبكات .

 

ومن ناحية أخرى أكد محافظ قنا ، انتظام و استمرار العمل في المنشآت التموينية ، و توفير كافة السلع التمونية و التي يأتي في مقدمتها اللحوم بجميع أنواعها وبأسعار  تنافسية.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضمان التأكد من توافر كافة السلع الأساسية و الخضروات والفواكه ، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، فضلاً عن متابعة مديرية التموين بقنا المستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وضبط السلع المجهولة المصدر ، و المنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، و الحفاظ على صحة المواطنين.

 

محافظ قنا عيد الأضحى المبارك العيد الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المواطنين

موضوعات متعلقة

حدث فى قنا خلال ٢٤ ساعة..المحافظ يؤدى صلاة العيد في قرية أبوحزام للمرة الأولى.. يحضر خطبة فتاة بدار أيتام في نجع حمادي

توفيا أثناء العمل.. محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور وعامل فرحتهم بعيد الأضحى

ترشيحاتنا

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أفراد

تطير في الهواء وتسبح تحت الماء.. الصين تختبر أول مركبة برمائية بدون طيار

قبرص تشكو تركيا بـ مجلس الأمن.. وهذا سبب النزاع

سلطنة عمان.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا لخبير أجنبي ضمن البعثة المصرية

بعد إقالة وزير الصحة.. الرئيس التونسي يعلن تولي الجيش إدارة أزمة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

تحرك عاجل لـ الجيش السوداني علي الحدود مع إثيوبيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ