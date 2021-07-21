محافظ قنا يؤكد استمرار العمل بجميع المرافق الحيوية خلال عطلة عيد الأضحى

لليوم الثاني على التوالي

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن العمل بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مستمر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

و تابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة و ربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن و المراكز و المديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك و العمل علي حلها بشكل فورى و سريع.

و أضاف الداودى ، بأن مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي يعمل بكامل طاقته طوال عطلة العيد ، مطالبًا المواطنين ضرورة ترشيد استخدام المياه في مثل هذه المناسبات، و إدارة استخدامها بشكل جيد ، و عدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، و التي يزداد فيها نسب استهلاك المياه لمستويات عالية ، و أنه لا توجد أي أعطال مؤثرة بالشبكات .

ومن ناحية أخرى أكد محافظ قنا ، انتظام و استمرار العمل في المنشآت التموينية ، و توفير كافة السلع التمونية و التي يأتي في مقدمتها اللحوم بجميع أنواعها وبأسعار تنافسية.

و أشار محافظ قنا ، إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضمان التأكد من توافر كافة السلع الأساسية و الخضروات والفواكه ، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، فضلاً عن متابعة مديرية التموين بقنا المستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وضبط السلع المجهولة المصدر ، و المنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، و الحفاظ على صحة المواطنين.