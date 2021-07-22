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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق فى حوش منزل بقرية أبودياب في قنا

صدى البلد

تسبب حريق اندلع فى حوش منزل بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا في قنا، فى حدوث تلفيات زراعية.

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز دشنا باندلاع حريق فى حوش ملحق بمنزل بقرية أبو دياب دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العقيد هانى الأتربى مدير الإدارة وحسين صلاح وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء للتعامل مع الحريق.

 

وتمكنت سيارتى إطفاء من وحدتى أبو دياب وأولاد عمرو، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمناطق المجاورة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا المواطنين إصابات أبو دياب دشنا حريق حوش

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