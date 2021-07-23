الأقصر في الـ 24 ساعة ... المحافظ يهنئ الرئيس بعيد ثورة 23 يوليو وحملات مكبرة بالمراكز

شهدت محافظة الأقصر فى ال24 ساعة الماضية حملات مكبرة واحداثا كثيرة.

وقد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.



وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي جسدت اصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن وحققت لمصر الاستقلال والتحرر الكامل والتخلص من الاستعمار والتبعية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

حملات مكبرة بالمراكز

ثم أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه بناءً على إشارة واردة من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر في الساعات الأولى من منتصف الليل، تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة الفيروز.

على الفور تم تكليف حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود نائب رئيس الحي باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم .



وتمكن الحي من إيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفة في المهد ، وذلك بشارع مقهى الفيروز بمنطقة الفيروز عبارة عن أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية تمهيداً لإنشاء عقار على مساحة (٥٠٠) م تقريباً، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء وايداعها بالحي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .



وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

أيضا شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد .



وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢ط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض وعمل قواعد خرسانية مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية اصفون زمام حوشة ١٨ وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .



كما قامت الوحدة المحلية بالدير بإزالة حالة مخالفة بمساحة ١٨سهم عبارة عن تعدى بحفر وصب قواعد خرسانية مقامة على ارض زراعية بحوض تجاه داير الناحية ١٩ دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .



وأيضا قامت الوحدة المحلية بالنجوع بإزالة عدد ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢ط عبارة عن تعدي بالبناء مقامة على ارض زراعية بحوض السنوسي رقم ٣٠ زمام النجوع بحري دون سند من القانون،وتم إزالة المخالفة.



شارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وابو عوف العفى رئيس قرية الدير وعلى عبد الرازق رئيس قرية اصفون والأمير عبد الغنى رئيس قرية النجوع وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومشرفين الاحواض وفنيين التنظيم

ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومي كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وبناءا على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن ، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .



وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٤ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة

وذلك بمنطقة المحكمة والمجلس القديم ومنطقة دويح.



وذلك بجانب تفريغ الحاويات شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة.



وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري من رفع ١٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة

من الطريق الغربي السريع بدأيه من القرية حتى آخر المساويه وأيضا الطريق الشرقى طراد النيل ومورده النمسا وشارع الوحدة الصحية بالقرايا



كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان برئاسة الامير عبد الغنى من رفع ١٤ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة

بمدخل الكوم الشرقي ونطقة قصر ثقافة الكيمان وذلك بجانب تفريغ الحاويات ، ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم خاصة خلال ايام العيد