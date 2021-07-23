عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر في الـ 24 ساعة ... المحافظ يهنئ الرئيس بعيد ثورة 23 يوليو وحملات مكبرة بالمراكز

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر فى ال24 ساعة الماضية حملات مكبرة واحداثا كثيرة. 

وقد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.


وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي جسدت اصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن وحققت لمصر الاستقلال والتحرر الكامل والتخلص من الاستعمار والتبعية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

إزالات في المهد بمراكز الأقصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

وكيل مطرانية جنوب الأقصر يزور مركز شرطة إسنا للتهنئة بعيد الأضحى

حملات مكبرة بالمراكز 

 

ثم أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه بناءً على إشارة واردة من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر في الساعات الأولى من منتصف الليل، تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة الفيروز.
على الفور تم تكليف حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود نائب رئيس الحي باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم .


وتمكن الحي من إيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفة في المهد ، وذلك بشارع مقهى الفيروز بمنطقة الفيروز عبارة عن أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية تمهيداً لإنشاء عقار على مساحة (٥٠٠) م تقريباً، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء وايداعها بالحي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .


وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

 

أيضا شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد .


وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢ط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض وعمل قواعد خرسانية مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية اصفون زمام حوشة ١٨ وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة . 


كما قامت الوحدة المحلية بالدير  بإزالة حالة مخالفة بمساحة ١٨سهم عبارة عن تعدى بحفر وصب قواعد خرسانية مقامة على ارض زراعية  بحوض تجاه داير الناحية ١٩ دون سند من القانون  وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة . 


وأيضا قامت الوحدة المحلية بالنجوع بإزالة عدد ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢ط عبارة عن تعدي بالبناء مقامة على ارض زراعية بحوض السنوسي رقم ٣٠  زمام النجوع بحري دون سند من القانون،وتم إزالة المخالفة. 


شارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وابو عوف العفى رئيس قرية الدير وعلى عبد الرازق رئيس قرية اصفون والأمير عبد الغنى رئيس قرية النجوع وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومشرفين الاحواض وفنيين التنظيم 
ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومي كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وبناءا على  توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن ، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة  استهدفت شوارع المدينة والقرى .


وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٤ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة 
وذلك بمنطقة المحكمة والمجلس القديم ومنطقة دويح.
 

وذلك بجانب تفريغ الحاويات   شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة. 
 

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري من رفع ١٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة 
من الطريق الغربي السريع  بدأيه من القرية حتى آخر المساويه وأيضا الطريق الشرقى طراد النيل ومورده النمسا وشارع الوحدة الصحية بالقرايا 
 

كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان برئاسة الامير عبد الغنى من رفع ١٤ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة
بمدخل  الكوم الشرقي ونطقة قصر ثقافة الكيمان وذلك بجانب تفريغ الحاويات ، ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم خاصة خلال ايام العيد

الأقصر محافظة الاقصر عبدالفتاح السيسي البناء المخالف القيادات التنفيذية حملة نظافة رؤساء المراكز والمدن المحافظة مستوى النظافة السيسى رئيس الجمهورية 23 يوليو

ترشيحاتنا

أمريكا .. منح 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

التعليم: أوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مؤمنة طوال إجازة العيد

فضل الصلاة على النبي فى قضاء الحوائج يوم الجمعة

سياسة الأجور والأسعار.. 14 اختصاص للجنة الاقتصادبة بمجلس الشيوخ

اعترافات قاتل أمه في الجيزة: كنت عايز أعورها بس.. وحاولت انقاذها

اليوم.. وزير الرياضة يبحث مع نظيره الياباني سبل التعاون بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ