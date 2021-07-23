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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقتين بعد تسممهما بسبب وجبة غذاء في الجيزة

سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بالإستعلام عن حالة شقيقتان أصيبتا بحالة تسمم بعد تناول وجبة في مدينة أطفيح جنوب الجيزة.

 

التحريات الأولية في الواقعة، التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت أن المصابين شقيقتان أصيبتا بحالة إعياء شديدة، وذلك على أثر تناولهم وجبة غذاء، مما أدي إلي تسممهن.

 

وتنتظر جهات التحقيق، تحسن الحالة الصحية للفتاتين تمهيدا للإستماع لأقوالهن في الواقعة، وللوقوف على ملابسات الحادث وكيفية تعرضهم للتسمم.

 

وطلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة وأيضا الإستماع لأقوال الشهود في الواقعة.


حيث تلقى قسم شرطة أطفيح جنوب الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بإصابة شقيقتين بحالة تسمم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وشقيقتها 6 سنوات.


وبإجراء التحريات بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية في الجيزة تبين إصابة الشقيقتين بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ثلاثيني يذبح والدته في إمبابة بسبب خلافات

وفي سياق متصل، تواصل نيابة إمبابة التحقيق في قيام شاب بذبح والدته بإمبابة، وانتقل فريق من النيابة العامة، لإجراء معاينة لمكان الحادث. 


وتبين من مناظرة جثة المجني عليها،بموقع الحادث أنها مسنة في العقد السادس من العمر، ملقاة على ظهرها مصابة بطعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة، كما تبين وجود سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.


وتجري النيابة تحقيقاتها ومناقشة نجل المجني عليها الأصغر، والذي كان شاهد على الحادث حيث أكد أن  مشاجرة نشبت بين والدته وشقيقه الأكبر وقد  استل الأخير سكينا وقام بقتلها.


حيث شهدت منطقة امبابة جريمة قتل بشعة أمس الخميس ثالث ايام العيد عقب قيام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم الذي اشارت التحريات الأولية انه مريض نفسي. 


تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من اهالي منطقة البصراوي بامبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة 


قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.


وتبين من الفحص الأولي قيام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.


انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى «فاطمة.م» 64 سنة ربة منزل متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.


وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، أن المتهم تمكن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة.


وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في استجواب المتهم لبيان ملابسات الحادث بعد أن ذكر شقيق المتهم الأصغر أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه دخل مع والدته في مشاجرة وتمكن من قتلها.

 

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