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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ..

"حماة الوطن" بسوهاج ينظم اللقاء الجماهيري الأول بالمحافظة| صور

حماة الوطن
حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج، لقاء جماهيريًا، هو الأول من نوعه للحزب، بمركز جرجا والبلينا ودار السلام، بحضور عدد لافت من المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حماة الوطن بمحافظة سوهاج، ومشاركة واسعة وحضور كبير لأعضاء وعضوات الحزب بمختلف المراكز.
 

وأفردت النائبة الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، مساحة واسعة في معرض حديثها خلال اللقاء الجماهيري، عن إنجازات المجلس التشريعية، ودور تلك الإنجازات في الرد علي البيانات المغرضة ضد مصر، وقالت إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت في المقام الأول بحقوق الإنسان وضرورة الاعتناء ببناء الإنسان.

 

ولفتت إلى أن بناء الإنسان يشمل كل ما يحتاجه الإنسان لكي يحيا حياة كريمة، من تعليم وصحة وتأهيل وتدريب، قائلة: الرئيس السيسي يسابق الزمن من أجل أن يغير وجه مصر ويوفر كل احتياجات المصريين.

 

وتقدمت بالشكر لأهالي محافظة سوهاج على حسن الاستقبال واهتمامهم بالحديث عن القضايا العامة.


من جانبه، تحدث النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، عن أبرز الإنجازات التي تمت في مركز دار السلام ومحافظة سوهاج عمومًا ومشاركته الواسعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، كما شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب في الملتقي وأبرزت الإنحازات التي تمت في مركز المنشأة.

 

فيما أوضح الدكتور أحمد الديب الخولي الأمين العام لحزب حماة الوطن بسوهاج، أهم الإنحازات التي تبناها الحزب وأسهم في تحقيقها خلال الفترة الماضية، وقال إن الحزب يستهدف على الدوام بناء قاعدة شعبية تعتمد علي الشباب في تكوينها لأنهم عماد المجتمع وسواعد التنمية، كما تم توجه بالشكر لأمين الحزب بمركز جرجا ناصر الحبال، لبذله جهودا كبيرة لإتمام ذلك الملتقي.

مؤتمر حماة الوطن بسوهاج

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حماه الوطن مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة مجلس الشيوخ

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