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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لن نمنح لقاحات كورونا لـ كوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لمنح لقاحاتها ضد فيروس كورونا لدولة كوريا الشمالية إلا أن الجانب الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في هذه الدولة.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس: "حاليا لا توجد لدينا خطط لمشاركة اللقاحات مع كوريا الشمالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، مؤكدا أن "الهدف النهائي من مراجعتنا لسياستنا تجاه كوريا الشمالية ليس فقط حماية مصالح الولايات المتحدة بل ودعم قيمنا والتي تعد في نهاية المطاف في سياق السعي لتحسين الوضع الإنساني في هذه الدولة".

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ووفقا لآخر تحديث حول انتشار فيروس كورونا قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 يونيو الحالي، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية حتى الآن.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سبق أن أكد استعداد موسكو لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، إذا لزم الأمر.

رفض للمساعدات

وفي وقت سابق عرضت الصين وكوريا الجنوبية  تقديم جرعات من لقاحات كورونا إلى بيونج  يانج، إلا أن كوريا الشمالية رفضت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمساعدات من عدد من الدول.

كما أغلقت كوريا الشمالية الحدود في محاولة لإبعاد الفيروس، لكن ذلك أثر على التجارة مع الصين، التي تعتمد عليها كوريا الشمالية في الغذاء والأسمدة والوقود.

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وأقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مؤخرا بأن بلاده تواجه نقصًا في الغذاء، واصفًا الوضع بأنه "صعب"،  وطلب أيضًا من المواطنين الاستعداد "لأسوأ نتيجة على الإطلاق"، ما أدى إلى مقارنات بمجاعة مميتة حدثت في التسعينيات.

وتقول كوريا الشمالية إنها ليس لديها حالات فيروس كورونا وهو ادعاء شكك فيه الخبراء، وفي الأسبوع الماضي، تم فصل مسؤول رفيع المستوى بسبب "حادث خطير" غير محدد يعتقد أنه مرتبط بالفيروس.

كما وبخ كيم جونج أون مسؤولين كبار بشأن هفوات متعلقة بفيروس كورونا حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الشهر الماضي. وكان ذلك علامة نادرة على شدة الوباء في كوريا الشمالية.

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