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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية تشخيص قرحة القدم السكري.. أعراض وعلامات

صدى البلد

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن تقرحات القدم السكرية لها اماكن معروفه، مثل عند أطراف الصوابع أو عند العظام اسفل الاصابع الخمسه او في منتصف القدم او في الكعب ولها شكل مميز فهي لها حروف بها جلد سميك يسمى الكاللو ولا يوجد إحساس الجلد المحيط ويكون فيها عمق احيانا يصل الى العظام.

 

أعراض قرحة القدم السكري


وقال الدكتور وليد الدالى، قد يكون فيها التهابات تظهر في صورة احمرار في الجلد او افرازات صديدية أو رائحة كريهة نتيجة وجود بكتيريا لا هوائية في الجرح أو ارتفاع في درجة الحرارة كل هذه تعتبر من مضاعفات القرحة عندما يدخل ميكروب من القرحة وينتشر يؤدي إلى تسوس العظام او أن يكون خراج او خلايا صديدية ميته داخل القدم مما يهدد القدم في بعض الأحيان من عدم العلاج المبكر الى البتر ومن الجدير بالذكر أن 15% من حالات البتر تبدا بقدم سكري.

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مراحل علاج القدم السكري


وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن علاج قرحة القدم السكري يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة العلاج التحفظي وهي العلاج غير الجراحي وهي تبدأ بها علاج المضادات الحيوية وإعطاء بعض المراهم او بعض الغيارات الجافه مع وضع ضماد على قرحة القدم السكري مع تنظيف القرحة بشكل اسبوعي او مرتين في الاسبوع مع ارتداء جهاز او حذاء مناسب يقلل من الضغط على منطقة القرحة. 

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وأشار الدكتور وليد الدالى، أن القرحة في مراحلها المبكرة لا تحتاج للبتر و يمكن علاجها، أما الإهمال و العلاج بوسائل غير طبية كالأعشاب و غيره دون العودة لدكتور مختص قد يؤدي لتطور الحالة و الوصول للبتر، كما أن وجود رائحة كريهة يدل على وجود ميكروب خطير و بكتيريا لاهوائية و من الممكن أن يؤدي إلي حدوث غرغرينا وتسمم بالدم.

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