قبل بدرية طلبة.. نجوم طالتهم شائعات الوفاة منهم فيفي عبده وميار الببلاوي

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لشائعة غريبة خلال الساعات الماضية وهي تعرضها لحادث نتج عنه وفاتها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت بدرية طلبة ما تردد عبر حسابها على موقع فيسبوك قائلة: "بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه".

وتعد الفنانة بدرية طلبة واحدة من قائمة طويلة من النجوم الذين تعرضوا لمثل هذه الشائعات، واضطروا للخروج على السوشيال ميديا لنفيها ومطالبة الجمهور بضرورة التأكد قبل تداول مثل هذه المعلومات الخاطئة، نذكر بعضهم فيما يلي.

ميار الببلاوي ووفاة الكورونا

ميار الببلاوي

انتشر خبر وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى، بفيروس كورونا المستجد،نهاية العام الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق انستجرام.

وزاد من انتشار الشائعة، أن ميار الببلاوي، لم تظهر على السوشيال ميديا بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها في شهر نوفمبر الماضي، واختفت تمامًا بعدها، ما جعل الكثيرين يروجون الشائعات حولها.

ونشرت ميار الببلاوي، صورة لمنشور يروج لشائعة وفاتها، وعلقت مستنكرة: «هههه لا حول ولا قوه الا بالله خلونى توفيت وكمان بالكورونا طب اقول ايه بس الناس دى بتعمل كده ازاى حسبى الله ونعم الوكيل لمحرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم انهم يفولوا على الناس ولا انهم يتعبوا نفسيته الى فاكراه انهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه اوام وانا مش خايفه من لقاء الله لاخوف ولا فزع من لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بس بلاش فى الغربه ونفسى اشوف ابنى وامى حرام عليكم ادعولى ارجع بالسلامه بعد الحمد لله متحسنت صحتى وجايه قريب لله الامر من قبل ومن بعد».

شقيق محسن منصور

محسن منصور

نفى الفنان محسن منصور خبر وفاة شقيقه، الذي أعلنه الممثل خالد محروس عبر حسابه بموقع فيسبوك منتصف يوليو الجاري.

,كتب محسن منصور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" صباح الخير ويوم جميل لسه صاحي علي خبر حالة وفاة.. أنا معنديش إخوات إلا بنات والخبر غير صحيح".

واستطرد محسن منصور قائلا:" معرفش مصدر المعلومة .. على العموم شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت واتصلت".

وحذف الفنان خالد محروس خبر وفاة شقيق محسن منصور، وعلق على الخبر قائلا:" الخبر غير حقيقي وأنا كنت ناقله من أحد الزملاء اللي بثق فيهم الحمد لله الخبر مش صحيح".

وكتب الممثل خالد محروس على حسابه بموقع فيسبوك صباح اليوم، قائلا:" البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور (حمدي منصور حسن)".

مرض ووفاة فيفي عبده

فيفي عبده

بسبب غيابها عن الساحة بسبب مرضها الذي دام لعدة أشهر، طالت شائعات الوفاة الفنانة فيفي عبده وتم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطرب فيفي عبده للظهور في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت عنها.

دريد لحام

دريد لحام

تعرض أيضا الفنان دريد لحام لشائعة الوفاة خلال نهاية العام الماضي، واضطرت نقابة المهن التمثيلية السورية نفي هذا الخبر في بيان رسمي.

وقالت نقابة المهن التمثيلية السورية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذا الخبر محرد شائعة وانها تواصلت مع الفنان دريد لحام تليفونيا مؤكدة انه بصحة جيدة.

وعلى صعيد آخر ، نفت "ديما" ابنة الفنان الكبير خبر الوفاة، وتأكيدها أنه بصحة جيدة، وأن خبر وفاته "شائعة سخيفة"، إلا أن الخبر مازال متداولا عبر السوشيال ميديا، رغم تكذيب الأسرة.