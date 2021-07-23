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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. الجيش يعلن عن مقتل عشرات الحوثيين جنوب مأرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش اليمني أمس الخميس سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي ثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن "قوات الجيش استهدفت مجاميع حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات المشيريف وجبل مُراد، ورحبة جنوب مأرب، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية"​​​.

وأشارت إلى "قصف مدفعية الجيش تعزيزات لمليشيا الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صرواح غرب مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

وكان الجيش اليمني قد أعلن السبت الماضي، عن سيطرته على مناطق ومواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بينها مواقع الخرفة في حيد آل أحمد بمديرية رحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية.

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران منذ فبراير مدينة مأرب، ومع ذلك، لم يحرزوا تقدما وتكبدوا خسائر فادحة، وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية اليمنية.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال هذا الشهر ردا على هجمات الحوثيين في مأرب، إن الولايات المتحدة "ضاقت ذرعا" بهجمات الحوثيين في اليمن مضيفًا أن الهجمات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضاف برايس خلال إفادة صحفية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية في مأرب، وقد ضقنا ذرعا بمواصلة هجماتهم التي تزيد الوضع الإنساني سوءا".

ومطلع الشهر الجاري، تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ، لأعنف هجوم شنته مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر عقب اندحار مجاميعها المتموضعة في المديرية منذ خمسة أعوام.

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ووثقت المقاومة الشعبية سقوط أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي في الهجوم الذي انتهى بهزيمة موجعة تلقتها المليشيا الحوثية.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط معارك محتدمة بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمال البلاد.

 

 

 

 

 

 

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