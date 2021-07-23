عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركة الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس تعلق على فضيحة التجسس

صورة توضيحية
صورة توضيحية

علقت مجموعة  إن إس أو الإسرائيلية على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة"، بعد فضيحة التجسس الخاصة ببرنامج بيجاسوس للتجسس.

وقال المتحدث باسم المجموعة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم". "في ضوء الحملة الإعلامية التي تم التخطيط لها وتنظيمها بشكل جيد مؤخرا بقيادة منظمة فوربيدن ستوريز وبدفع من مجموعات المصالح الخاصة، وبسبب التجاهل التام للحقائق، تعلن إن إس أو الإسرائيلية أنها لن تستجيب بعد الآن لاستفسارات وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".

وتابع المتحدث قائلا: "القائمة ليست قائمة بأهداف أو أهداف محتملة لبيجاسوس.. الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة إن إس أو.. أي ادعاء بأن اسما في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف بيجاسوس أو هدف "برنامج بيجاسوس المحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ".

جاسوس بيجاسوس.. احذر مما يكشفه هاتفك المحمول لدول أخرى

ما هو برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"؟ وكيف يخترق الهواتف الذكية؟

وتابعت "أن الشركة هي شركة تكنولوجيا. نحن لا نقوم بتشغيل النظام، ولا يمكننا الوصول إلى بيانات عملائنا.. ستحقق  إن إس أو بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلنا دائما، وستغلق النظام عند الضرورة".

من جانب آخر، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية  الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

وأضاف المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل. وقال لرويترز: "الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية".

وكانت  تقارير إعلامية كشفت أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراقي برهم صالح كانا على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيجاسوس للتجسس.

فضيحة إسرائيلية جديدة ..برنامج بيجاسوس يخترق آلاف الهواتف لشخصيات عربية

الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس.. ما القصة؟

وقالت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته هي على قائمة الأهداف للبرنامج الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هاتف الرئيس العراقي كان على قائمة تضم 50 ألف رقم اختيروا من أجل احتمال استهدافهم بالمراقبة في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتسن التحقق مما إذا كان برنامج بيجاسوس، الذي تنتجه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية قد أصاب هاتف صالح، أو ما إذا كانت قد جرت أصلا أي محاولة لذلك.

وكان صالح من بين 3 رؤساء و10 رؤساء للوزراء وملك، وضعت هواتفهم على قائمة أهداف المراقبة المحتملة.

جاءت هذه النتائج في إطار تحقيق دولي شاركت فيه "واشنطن بوست" و16 مؤسسة إعلامية أخرى.

 

بيجاسوس إن إس أو الإسرائيلية إن إس أو تجسس الإسرائيلية الشركة الإسرائيلية

موضوعات متعلقة

جاسوس بيجاسوس.. احذر مما يكشفه هاتفك المحمول لدول أخرى

ما هو برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"؟ وكيف يخترق الهواتف الذكية؟

الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

منافسات التجديف .. الليبي الحسين غامبور يتأهل لدور الترضية في أولمبياد طوكيو

بكاء نور الشربيني عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش .. صور

نور الشربيني: لا أصدق تتويجي باللقب الخامس في بطولة العالم للإسكواش

الشركة الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس تعلق على فضيحة التجسس

يعاني من مرض نفسي.. حبس المتهم بذبح والدته في الجيزة

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الوقوف على شريط السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ