في عيد ميلادها.. انجي المقدم مذيعة سابقة ولهلوبة لغات

تحتفل اليوم الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.

بدايات إنجي المقدم

إنجي المقدم

إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.

شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.

وقالت انجي المقدم في تصريحات إعلامية لها، إن أول تجربة أداء لها كان مسلسل اليت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت، أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.

انجي المقدم لهلوبة لغات

شاركت إنجي المقدم بعد أحمد اتجوز منى ومسلسل لحظات حرجة في العديد من الأعمال الشهيرة منها طرف تالت، فرق توقيت، سرايا عابدين، لا تطفئ الشمس.

لكن دورها في مسلسل ليالي أوجيني كان نقطة تحول في مشوارها، بدأ بعده الجمهور في التركيز المضاعف معها وكانت من أهم عوامل نجاح العمل.

وقالت انجي المقدم في حلقة مع برنامج معكم منى الشاذلي، التي وصفتها بأنها "لهلوبة لغات"، إنها حرصت على تعلم اللغة الإيطالية من أجل شخصية صوفيا في ليالي أوجيني، وظلت طوال شهرين تضع السماعات في أذنها لسماع كلمات المشاهد بالإيطالية.

أعمال وطنية في مشوار انجي المقدم

إنجي المقدم

شارك انجي المقدم في رمضان الماضي في عملين هما الاختيار2، وهجمة مرتدة، ورغم أن مساحة الأدوار لم تكن كبيرة، إلا أنها تركت علامة مميزة لدى الجمهور.

في الاختيار ظهرت انجي المقدم في دور زوجة ضابط الأمن الوطني التي تحرص على دعم زوجها في عمله وتجسد الحياة الاجتماعية التي لا يعلمها المواطنين عن الضباط.