في عيد ميلادها.. انجي المقدم مذيعة سابقة ولهلوبة لغات

تحتفل اليوم الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.
بدايات إنجي المقدم
إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.
شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.
وقالت انجي المقدم في تصريحات إعلامية لها، إن أول تجربة أداء لها كان مسلسل اليت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت، أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.
انجي المقدم لهلوبة لغات
شاركت إنجي المقدم بعد أحمد اتجوز منى ومسلسل لحظات حرجة في العديد من الأعمال الشهيرة منها طرف تالت، فرق توقيت، سرايا عابدين، لا تطفئ الشمس.
لكن دورها في مسلسل ليالي أوجيني كان نقطة تحول في مشوارها، بدأ بعده الجمهور في التركيز المضاعف معها وكانت من أهم عوامل نجاح العمل.
وقالت انجي المقدم في حلقة مع برنامج معكم منى الشاذلي، التي وصفتها بأنها "لهلوبة لغات"، إنها حرصت على تعلم اللغة الإيطالية من أجل شخصية صوفيا في ليالي أوجيني، وظلت طوال شهرين تضع السماعات في أذنها لسماع كلمات المشاهد بالإيطالية.
أعمال وطنية في مشوار انجي المقدم
شارك انجي المقدم في رمضان الماضي في عملين هما الاختيار2، وهجمة مرتدة، ورغم أن مساحة الأدوار لم تكن كبيرة، إلا أنها تركت علامة مميزة لدى الجمهور.
في الاختيار ظهرت انجي المقدم في دور زوجة ضابط الأمن الوطني التي تحرص على دعم زوجها في عمله وتجسد الحياة الاجتماعية التي لا يعلمها المواطنين عن الضباط.