عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصين تقدم للعالم أول تاكسي طائر بدون سائق.. تفاصيل

صدى البلد

علق نادر رونج، الإعلامي الصيني، على إنتاج الصين لأول "تاكسي" طائر بدون سائق، قائلا: إن المنتجة قامت بعرض فيديو خاص للتاكس الطائر يوضح أمكانيات التاكسي الفطائر".
 

وأضاف "نادر رونج" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن السيارة ستعمل دون وجود طيار، منوها إلى أن إنتاج مثل هذه السيارات يعد حدث عالمي لم يحدث من قبل.

وأوضح أن السيارة الطائرة تعمل بالكهرباء، مسترسلا: السيارة الطائرة تستخدم للتنقل الداخلي فقط، ولا يسمح أن تنتقل بين الدول.


وأشار إلى أن السيارة الطائرة يمكن أن تستخدم لمعرفة الحالة المرورية والاستكشاف.

 


الصين تختبر أول مركبة برمائية بدون طيار

 


طور علماء صينيون مركبة جوية برمائية تعمل عن بعد بدون طيار، ويمكنها الطيران في الهواء والغوص تحت الماء بكفاءة كبيرة وعمق يصل إلى ٥٠ متر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية، كشف فريق بحثي في الصين عن طائرة مسيرة "درون" قادرة على الغوص في المياه، فضلا عن قدرتها على التحليق في الأجواء، ويمكن استغلالها لأغراض عسكرية.

ورغم أن الطائرة الصينية ليست الأولى من نوعها الذي يعمل في بيئتين مختلفتين، فإنها تبدو أكثر تطورا من سابقاتها.

وقالت الصحيفة، إن الطائرة الصينية الجديدة التي يبلغ وزنها كيلوجراما ونصف فقط، ظلت سليمة بعد الغوص في الماء والخروج منها 7 مرات.

واستمرت الرحلة التجريبية للطائرة الجديدة نحو 90 ثانية.

وفقا للباحثين المشرفين على تطوير الطائرة، فثمة إمكانية لتحسين قدرات الطائرة تحت الماء، لتصل رحلتها هناك إلى نحو 20 دقيقة، مع حمولة تصل إلى 500 جرام.

وقال الباحثون الذين يعملون في جامعة شيان وسط الصين، إنه تم تطوير الطائرة لتوسيع نطاق عمل الطائرات المسيرة الحالية، مشيرين إلى أنه من الممكن جعلها "شبحية" تحت الماء، أي لا يمكن رصدها بأجهزة الرادار، وتطوير قدراتها في الجو لتصبح عالية المناورة.

وتزيد كثافة الماء بـ800 مرة عن الجو، كما أنه أكثر لزوجة، وتأسيسا على ذلك إذا أرادت الطائرة الغوص في الماء فتلزمها حلول مبتكرة.

وعمدت شركات غربية على إبطاء شفرات مروحة الطائرة المسيرة أثناء الغوص في المياه، حتى لا تواجه خطر التكسر.

لكن الطائرة الصينية استخدمت نوعين من الشفرات أحدهما مصمم للدوران 3600 مرة في الدقيقة، من أجل توليد قوة دفع كبيرة.

واستغرق تطوير تلك المركبة اكثر من خمس سنوات قضاها علماء في جامعة شانجهاي في دراسة وتطبيق الفكرة لتنشر مؤخرا في المجلة الدولية لهندسة المحيطات، وتصبح قابلة للتنفيذ.


 

الصين تاكسي طائر الحالة المرورية طيار اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 .. تعرف على أهم الفقرات

تحذير لـ المصيفين على السواحل.. أمواج البحر المتوسطة عالية لمدة 72 ساعة

خاص.. محامي أشيمبونج يمنح الزمالك فرصة أخيرة لحل أزمة المستحقات "وديا"

سعر الدولار فى البنوك رابع أيام عيد الأضحى 23 -7-2021

وش السعد.. العيد ينعش حركة السياحة بجنوب سيناء.. والفنادق ترفع شعار: غالي الإشغال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعصم من فتنة المسيح الدجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

القانون يلزم ملاك العقارات بإيقاف أعمال الهدم المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ