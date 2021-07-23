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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: نتوقع الوصول لاتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية من بلادنا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع الوصول لاتفاق حول الانسحاب الأمريكي من العراق، خلال محادثات اليوم التي ستجري في واشنطن بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين.

وقال حسين في تصريحات نقلتها قناة “الحدث” السعودية، إن “الشق الأمني والعسكري سيكون محور المباحثات مع واشنطن”، مضيفًا أن “واشنطن وبغداد حليفان ضد داعش وستظلان كذلك”.

وتابع: “الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سيتمحور حول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي”.

واعتبر حسين أن “الوضع لدينا ليس مثل أفغانستان”.

وأردف: “واشنطن ودول أخرى ستساعد بغداد بمعلومات حول الإرهابيين لا سيما داعش، والتعاون الاستخباراتي بين واشنطن وبغداد سيستمر بعد الانسحاب”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن هناك تنسيقا مع السلطات العراقية بشأن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي: "هدفنا في العراق دعم الحكومة في معاركها ضد تنظيم "داعش" والتأكد من هزيمته نهائيا".

وأضاف: “الوجود الأمريكي في العراق سيكون محل نقاش خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن”.

وتابع: “لا نريد استباق الأمور بشأن وجود قواتنا في العراق”.

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