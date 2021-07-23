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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الناصريين المستقلين بلبنان" تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

صدى البلد

هنأت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" بلبنان مصر قيادة وشعبا بالعيد الـ 69 لثورة يوليو المجيدة، موجهة التحية لرجال القوات المسلحة المصرية لدورهم في حماية مصر وعزة وكرامة وسيادة أهلها.
وأضافت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن ثورة يوليو شكلت بدوائرها الثلاث، الوطنية المصرية، والعربية، والاسلامية، استنهاضا شعبيا على مستوى هذه الدوائر جميعها، من أجل إسقاط العصر الاستعماري.
وأوضحت أن ثورة 23 يوليو رسمت مسارا يكرس حق الإنسان في الحياة الكريمة، عبر العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، أمام كل المواطنين، وتوزيع عادل للثروة الوطنية على أبناء الوطن، ومنع استغلال الانسان للإنسان وضرب الفاسدين والمفسدين، وإقامة قطاع عام مسؤول يسعى إلى بناء قوة صناعية وزراعية، تحمي الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى ازدهار وتقدم المجتمع .

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"الناصريين المستقلين بلبنان" تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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