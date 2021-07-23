شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأكد شيخ الأزهر أن ثورة 23 يوليو المجيدة هيأت الطريق للمصريين في استرداد ممتلكاتهم ومقدراتهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا شيخ الأزهر أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

جامعة الأزهر تقدم التهنئة بحلول الذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة

وقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي الجامعة؛ التهنئة إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى ال 69 لثورة يوليو المجيدة.



وقدمت الجامعة التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بهذه المناسبة الوطنية، كما قدمت التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم، وإلى قواتنا المسلحة المصرية القوية، ورجال الشرطة البواسل؛ خاصة أن هذه المناسبات الوطنية تتجسد خلالها عظمة شعب مصر العظيم؛ من خلال اصطفافه صفًّا واحدًا من أجل مصلحة هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا جميعًا، داعين المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.