عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتشفة النجوم وزوجة نجيب الريحانى.. بديعة مصابنى قصة نجاح وهروب من مصر بسبب 47 ألف جنيه

صدى البلد

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الاستعراضية بديعة مصابنى ، والتى تعد مكتشفة العديد من الفنانين ، سواء فى مجال الرقص أو الغناء . 


ولدت بديعة  مصابنى في دمشق لأب لبناني وأم سورية، هاجرت مع والدتها جميلة الشاغوري إلى أمريكا الجنوبية لتعود في عام 1919 إلى مصر.

 

أتيح لـ  بديعة مصابنى  أن تخرج كثيرا من الفنانين من خلال صالتها، وكانت فرقتها أشبه بمدرسة تخرج فيها عدد كبير من فناني الغناء الاستعراضي ومن أبرزهم فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدي ومحمد الكحلاوي ومحمد فوزي وإسماعيل ياسين.

مع تحية وسامية جمال 

 

زواج وهروب : 

 

تزوجت  بديعة مصابنى من نجيب الريحاني سنة 1925 حتى سنة 1949،  وقد لعب نجيب الريحاني دورا فنيا كبيرا في حياة بديعة مصابني وقد شكلا ثنائيا كبيرا في أكثر من عمل مسرحي وتجولا في أنحاء العالم.

 

 

وفي يوم 23 يوليو العام 1974 توفت  بديعة مصابنى عن عمر يناهز الثانية والثمانين من عمرها وقبل أن تموت وقعت على الدرج وأدخلت مستشفى تل شيحا في زحلة وتركت وراءها إرثا فنيا من الأفلام والمسرحيات والأغاني .

 

بديعة فى مرحلة الشباب 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية هربت بديعة مصابنى خارج مصر الى بلدها لبنان ، حيث تراكمت الضرائب عليها إنذلك ووصلت الى   47 ألف .

 

بديعة مصابنى ذكرى وفاة تحية كاريوكا نجيب الريحاني الحرب العالمية الثالثة

ترشيحاتنا

في ذكراها الـ 69.. أبو بكر الديب يرصد 20 إنجازا اقتصاديا لثورة يوليو

سفارة مصر في شيلي تنظم احتفالا رقميا لإحياء الذكرى 69 لـ ثورة ٢٣ يوليو | فيديو

طوكيو 2020 .. أول تعليق من تامر حسني على زي البعثة المصرية

تعسا لمن حرم.. خطيب المسجد الحرام: العشر من ذي الحجة لملمت رحالها

خطيب السيدة نفيسة : الذكر يجعل المسلم في معية الله عز وجل

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية على المجاري المائية..أبرز تعديلات قانون الرى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

استنجدت بمتابعيها عبر تيك توك.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ