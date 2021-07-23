مكتشفة النجوم وزوجة نجيب الريحانى.. بديعة مصابنى قصة نجاح وهروب من مصر بسبب 47 ألف جنيه

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الاستعراضية بديعة مصابنى ، والتى تعد مكتشفة العديد من الفنانين ، سواء فى مجال الرقص أو الغناء .



ولدت بديعة مصابنى في دمشق لأب لبناني وأم سورية، هاجرت مع والدتها جميلة الشاغوري إلى أمريكا الجنوبية لتعود في عام 1919 إلى مصر.

أتيح لـ بديعة مصابنى أن تخرج كثيرا من الفنانين من خلال صالتها، وكانت فرقتها أشبه بمدرسة تخرج فيها عدد كبير من فناني الغناء الاستعراضي ومن أبرزهم فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدي ومحمد الكحلاوي ومحمد فوزي وإسماعيل ياسين.

مع تحية وسامية جمال

زواج وهروب :

تزوجت بديعة مصابنى من نجيب الريحاني سنة 1925 حتى سنة 1949، وقد لعب نجيب الريحاني دورا فنيا كبيرا في حياة بديعة مصابني وقد شكلا ثنائيا كبيرا في أكثر من عمل مسرحي وتجولا في أنحاء العالم.

وفي يوم 23 يوليو العام 1974 توفت بديعة مصابنى عن عمر يناهز الثانية والثمانين من عمرها وقبل أن تموت وقعت على الدرج وأدخلت مستشفى تل شيحا في زحلة وتركت وراءها إرثا فنيا من الأفلام والمسرحيات والأغاني .

بديعة فى مرحلة الشباب

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية هربت بديعة مصابنى خارج مصر الى بلدها لبنان ، حيث تراكمت الضرائب عليها إنذلك ووصلت الى 47 ألف .