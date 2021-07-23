محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت.
ووجه محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد ومسئولي ادارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.
وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042.