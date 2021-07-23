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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: لا زيادة لتعريفة سيارات الأجرة والسيرفيس

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع محطات الوقود

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً إستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين .

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وأكد اللواء أشرف عطية على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 .

وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين إعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود حملة " صك أضاحى 2021 " التي تنظمها مؤسسة مصر الخير والتي ساهمت في توفير نحو 20 ألف كجم من اللحوم عقب ذبح نحو 103 عجل وبإشراف مباشر من مديرية الطب البيطري حيث تم توزيع هذه اللحوم على 15 ألف و 750 أسرة داخل 55 قرية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع 95 جمعية تنمية مجتمع .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، وبإشراف من اللواء عبد العزيز علي العضو المنتدب لمجلس أمناء المؤسسة لمساندتها للجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتها المجتمعية فى مواجهة التحديات وتقديم مختلف أوجه الرعاية للبسطاء بكافة أنحاء محافظات الجمهورية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأسوان بأنه تم توزيع لحوم صك الأضاحى على الفئات والأسر المستهدفة بخطة محكمة تم إعدادها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لوصول هذه اللحوم لمن يستحق من الأسر الأكثر إحتياجاً حيث تم توريد ذكور العجول الحية للذبح أثناء أيام التشريق .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية محطات الوقود

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