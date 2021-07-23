هنا حافة العالم .. السعودية التي لم تعرفها من قبل | شاهد

منحدر صخري ضخم يبعد 90 كيلومتراً من العاصمة السعودية الرياض، أي ما يعادل ساعة ونصف بالسيارة ليشعر الزائر من أول وهلة أنه انتقل إلى عالم أخر لم يعرفه من قبل، طرقاته المتعرجة ورماله الذهبية اللامعة حكاية لا يمكن وصفها … أنها حافة العالم بالمملكة العربية السعودية .

جبل فهرين حافة العالم

تعد حافة العالم من أشهر وأغرب الوجهات السياحية بالمملكة تعرف أيضا بأسم "جبل فهرين"، اكتسب اسمه حافة العالم حيث يطل على واد كبير يبدو وكأن لا نهاية له، ينتمي لسلسلة جبال طويق المعروفة بشموخها والتي ذكرها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال حديث تلفزيوني له مشبهاً شجاعة وشموخ السعوديين وتطلعاته لمستقبل لا نهاية له بشموخ هذه الجبال العاتية .

تعرف "حافة العالم" بالهدوء والملاذ الآمن لمن يرغب أن ينعزل في عالم يعج بالطبيعة بعيدا عن الضجيج وصخب المدن،

جبل فهرين

تسلق الجبال الشاهقة

ولمحبي المغامرات وتسلق الجبال الشاهقة تعد حافة المطل أو حافة العالم منطقة تسلق بإمتياز ويتوافد عليها سُياح كثيرون، من مختلف الجنسيات، ويعتبرونه موقعا مهما للاستكشاف، والمغامرة، وممارسة رياضة المشي وأحيانا يستغلون هدوء المنطقة في التخييم .