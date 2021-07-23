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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أهم البرامج المميزة بـ هندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت جامعة عين شمس حفل تسليم شهادات أوائل طلاب البرامج المتميزة بكلية الهندسة  بقصر الزعفران، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وشهيرة سمير رئيس قطاع التعاون الدولي وبحضور الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ومصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية.
 
وأوضح عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس  أنه تم  توزيع شهادات التخرج لأوائل دفعة البرامج البينية المتميزة بكلية الهندسة والتي تبلغ 11 برنامجا، مشيرا إلى أن الكلية بدأت بثلاثة تخصصات العمارة البيئية، نظم المعلومات وهندسة البناء إلى أن أصبحت جميع البرامج المتميزة بالكلية خاضعة لنظام الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن، مما يعود بفائدة على مستويين: الأول اتباع طرق التدريس والتدريب الحديثة لمواكبة المتغيرات العالمية في العلوم الهندسية، وكذلك استفادة الطلاب الراغبين في استكمال الدراسات العليا.
 


برنامج هندسة التصنيع
 

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وأشار الي برنامج هندسة التصنيع هو أحد البرامج الدولية بالكلية ويمنح شهادة مزدوجة بالشراكة مع جامعة إيست لندن البريطانية.  
 
ويعد برنامج هندسة التصنيع أحد البرامج الهامة بالكلية حيث يحصل الخرجين على فرص عمل متميزة بالشركات الأجنبية العاملة بمصر إلى جانب بعض الشركات المحلية. 

برنامج هندسة المواد

وتابع  ان برنامج هندسة المواد من اهم البرامج البينية التى تتميز بها كلية الهندسة - جامعة عين شمس وذلك لرغبة سوق العمل فى خريج هذا البرنامج فى ظل احتياجات الدولة للتخصصات الفريدة من نوعها.

 

وينفرد هذا البرنامج بالعديد من الشراكات الدولية مع اكبر الجامعات العالمية حيث يقدم البرنامج الشهادات المزدوجة (Dual Degree) لطلاب مرحلة البكالوريوس مع جامعة إيست لندن (East London University) و جامعة كارديف (Cardiff University) بإنجلترا بالإضافة الى ما يقدمه البرنامج لخريجه من فرص لاستكمال الدراسات العليا (الماجستير) مع جامعة كلاوستال (TU Clausthal) بالمانيا و جامعة كاتانيا(University of Catania) بايطاليا.

 

يتمتع خريج برنامج هندسة المواد بفرص متعددة خاصة بمجالات صناعة البوليمرات والبتروكيماويات، الصناعات المعدنية ، صناعة مواد البناء و الطلاء، استخراج المواد الخام، الشركات الاستشارية و الكيانات البحثية وذلك من خلال المهارات المكتسبة لخريج هذا البرنامج كتوصيف واختيار و تصميم المواد و كيفية اختبارها ومعالجتها ، ومراقبة جودة المنتجات التكميلية والنهائية .

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