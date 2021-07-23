حدث تاريخي.. برشلونة يواجه يوفنتوس الشهر المقبل | تفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة يوفنتوس في بطولة كأس خوان جامبر “الودية”، على ملعب كامب نو.

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: حدث تاريخي في الكامب نو يوم 8 أغسطس.. بطولة خوان جامبر على شكل مواجهة ثنائية بين برشلونة ويوفنتوس، بحضور 20 ألف متفرج (20٪ من الطاقة الاستيعابية).

وتابع حساب برشلونة: المباراة الأولى بين فريقي السيدات في السادسة مساءً “ بتوقيت إسبانيا”، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة والنصف مساء.

كأس خوان جامبر هو بطولة ودية ينظمها فريق برشلونة كل عام قبل انطلاق الموسم الجديد.



ولم يكشف نادي برشلونة، موقف ميسي من المشاركة في كأس خوان جامبر، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، وعدم التجديد حتى الآن.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع ميسي

في سياق متصل، أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن مجلس إدارة البلوجرانا في مفاوضات متقدمة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، لتجديد عقده.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الهولندي ممفيس ديباي لاعبا في صفوف برشلونة:" ميسي أكد دائما أنه يريد الاستمرار معنا، وهذا أمر غير قابل للشك".

وتابع لابورتا:" نحن في مفاوضات متقدمة مع ميسي لتجديد عقده، ونسعى لتحويل حلم استمراره معنا إلى حقيقة، لكي يلعب بجانب لاعبين موهوبين مثل ممفيس ديباي".

وأكد خوان لابورتا على التزام نادي برشلونة، بلوائح الليجا، حيث أوضح أنه طالب لاعبي البلوجرانا بتخفيض رواتبهم".