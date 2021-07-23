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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اخبار السيارات| أول سيارة ليموزين في العالم.. متى ظهرت أول هاتشباك ؟.. اعرف حكايتها .. وأقل 5 سيارات استهلاكًا للبنزين

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع " صدى البلد " الإخباري مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على أول سيارة ليموزين في العالم.. سبب تسميتها بهذا الاسم ؟

من منا لم يسمع كلمة ليموزين من قبل، والتي يرجع أصلها إلى مدينة ليموج Limoges، التي تقع في وسط دولة فرنسا، وعرف عن سكانها الزي التقليدي الخاص بعم، اطلق عليه اسم  ليموزين، وهو يعبر عن غطاء الرأس مع مقدمة ممتدة فوق وجه الشخص .

 

بعد هروبها من الحرب العالمية ..قصة هيلين روثر من أكبر مصممي السيارات في العالم

كثيرا ما يعتقد أن صناعة السيارات مقتصرة فقط على الرجال، ومع ذلك استطاعت مجموعة من السيدات تقديم عدد كبير من الإنجازات على مدار السنوات الماضية،  وقامت بدور مؤثر في عالم صناعة السيارات وبعضهن نجحن في تغييرها إلى الأبد.

 

متي ظهرت أول سيارة هاتشباك في العالم ؟.. اعرف حكايتها

تحظي سيارات الهاتشباك بشعبية كبيرة، وتتواجد بكثرة في كافة أسواق السيارات، ويرجع الفضل في ذلك لشركة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات عالمياً.

 

تبدأ من 288 ألف.. تعرف علي أقل 5 سيارات استهلاكًا للبنزين في مصر

يبحث دوماً محبو السيارات عن أكثر الاصدارات توفيراً و اعتمادية، و كذاك الأقل استهلاكاً للوقود عالمياً و محلياً، خاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود طبقاً للسعر العالمي.

 

سعر ومواصفات هيونداي توسان موديل 2022 في عمان

تعد علامة هيونداي الكورية الجنوبية واحدة من أكثر علامات السيارات مبيعًا فى الأسواق العربية، لما توفره من خيارات متعددة بمواصفات قياسية مقارنة بمنافسيها، وعلى رأس هذه الإصدارات جاءت سيارة هيونداي توسان موديل 2022.

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