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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|كيف تتفادي الغفوة أثناء القيادة.. سعر مرسيدس إس كلاس 2021 بالسعودية.. طريقة تنظيف محرك السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع " صدى البلد " الإخبارى مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

كيف تستبدل المصابيح الأمامية للسيارة عند تعطلها.. إليك الطريقة

تعد المصابيح الأمامية من أهم العناصر بالسيارة، التي تعمل علي وضوح الرؤية و تعزيز سلامة القيادة بالأخص أثناء السير ليلا، كما ان كما أن خطر الحوادث يقل مع  وضوح الرؤية الجيدة. 

تعرف على أبرز النصائح لتفادي الغفوة أثناء القيادة

أكدت نتائج دراسات حول عدد من حوادث السير أن سببها الرئيسي هو التعب والإرهاق، وهو لا يقتصر فقط على القيادة أثناء الليل بل خلال النهار أيضاً، غير أن الفترة الصباحية بين السادسة والسابعة صباحاً هي التي تسجل فيها أكبر نسب من حوادث السير بسبب غفوة السائقين أثناء القيادة .

مواصفات وأسعار مرسيدس إس كلاس 2021 بالسوق السعودي

في عام 1972 بدات شركة مرسيدس اطلاق سلسلة سيارات مرسيدس اس كلاس W116، حيث أنتجت بين 1972 وحتى 1980، وكان أهم ما يميزها نظام مستقل رباعي العجلات مع أقراص مكابح، وقد أنتج منها أكثر من 473 نسخة.

مواصفات وأسعار جينيسيس GV70 بالسوق السعودي.. صور

تعتبر سيارات الشركة العالمية الكورية جينيسيس من السيارات المشهورة في المملكة العربية السعودية، فهي تتمتع بمواصفات فريدة ومميزة جعلتها حلم لمن يريد شراء سيارة جديدة، وجعل تصميم جينيسيس GV70 الجديد  قادر علي منافسة سيارات مرسيدس وبي ام دبليو. 

ابرز النصائح لحماية سيارتك في الجراج المغلق

تحتاج السيارات الي حمايتها، خصوصًا إذا كانت باهظة الثمن حيث يكثر الأطماع حولها، فكان ركنها في الجراج المغلق الحل المثالي والآمن، لهذا إتجهت شركات لتصميم الجراجات بطريقة مميزة وفريدة لمنع وصول المتطلفين إليها، ولكن ربما وضع السيارة في مكان مغلق أيضًا يحتاج لتأمنيها قبل تركها بمفردها .

تعرف على كيفية تنظيف محرك السيارة

يعتبر المحرك من أهم الأجزاء بالسيارة ، والذي يجب أن نوليه عناية خاصة، لأن أي خطأ به قد يسبب أضرار كبيرة بالمركبة. 

 

٦ نصائح للتعامل مع حدوث عطل بسيارتك علي الطريق

في بعض الأحيان تتعرض السيارة للتعطل أثناء سيرها على الطريق، ومن ثم يتوجب على قائد السيارة اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على سلامته و الركاب و السيارة و مستخدمي الطريق الآخرين.

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أخبار السيارات|كيف تتفادي الغفوة أثناء القيادة.. سعر مرسيدس إس كلاس 2021 بالسعودية.. طريقة تنظيف محرك السيارة

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