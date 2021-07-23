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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت ترسل ثالث طائرة مساعدات إلى تونس

طائرة مساعدات - ارشيفي
طائرة مساعدات - ارشيفي

وصلت ثالث طائرة مساعدات كويتية محملة بشحنة من الأكسجين، إلى تونس اليوم الجمعة لدعم جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن هذه الشحنة من الأكسجين تندرج في إطار الجسر الجوي، الذي أقرته دولة الكويت لدعم تونس والوقوف إلى جانبها، في هذا الظرف الصحي الصعب.

وأضافت أنه جاء تسليم هذه الكمية الجديدة، من مادة الأكسجين بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي الفريق عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، وسفير الكويت لدى تونس علي الظفيري.

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وشهدت تونس في الاسابيع الاخيرة طفرة في جائحة كورونا، مسجلة أرقاما قياسية في الاصابات وحالات الوفاة.

واطلقت الكويت جسرا جويا لمد تونس بمساعدات طبية وكميات كبيرة من الاكسجين، لتوزيعها على المستشفيات التونسية التي تعاني نقصا حادا في هذه المادة.

فيروس كورونا الكويت تونس مساعدات طبية الرئاسة التونسية

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