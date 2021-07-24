باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

روى الفنان كريم محمود عبد العزيز، موقف حدثه له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد وفاته بـ عام، مؤكدا أن هذا الموقف لا أعرف اذا كان حقيقة ام حلم ام احلام يقظة.

أسرار عن حياة محمود عبد العزيز

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، انه :شوفت أبويا بيصحيني من النوم، وبيقول لي قوم خد دش ويلا روح التصوير بتاعك فايق وفرش يلا".



وتابع كريم محمود عبد العزيز، أنه :"بصيت ملقتهوس موجود واختفي، ووقتها أدركت انني صاحي و مش نايم، وبعد فترة كلمني المخرج بيتر عن دور لي في فيلم موسى، ولما مثلت الدور لقيت مشهد يشبه هذا الأمر الذي رأيته مع والدي.



وأكمل كريم محمود عبد العزيز، أنه هذا الأمر الذي جعلني ابكي، ونزلت دمعة، وكان احساسي غريب في هذا الأمر.



يقدم في التريلر الجديد لفيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.



في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.



حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.



فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ويشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

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