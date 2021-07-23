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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يشرف على استلام لقاحات كورونا قادمة من فرنسا

قيس سعيد
قيس سعيد

أصدرت مؤسسة الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه أن  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اشرف صباح اليوم الجمعة  على عملية تسلّم 500 ألف جرعة من التلاقيح ممنوحة من الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار دعم جهودها لمجابهة جائحة كوفيد-19، وذلك بحضور  جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونية.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى توجّه رئيس الدولة بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون على هذا المدّ التضامني الذي أذن به وشمل لا فقط التلاقيح، بل أيضا معدّات وتجهيزات طبية متنوّعة وكميات من مادة أكسجين، في مبادرة تعكس متانة العلاقات المميّزة التونسية الفرنسية وتنوّع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشاد الرئيس التونسي بالدعم التلقائي لعدد كبير من الدول التي سخّرت جسورا برية وجوية وبحرية من أجل الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الصحي الصعب في تعبير صادق عن تآزرها وتضامنها مع بلادنا، مؤكّدا أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا مساندة الأشقاء والأصدقاء له.

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وجدّد رئيس تونس التأكيد على ضرورة ضمان حق الإنسان في الصحة والرعاية وفق مقاربة جماعية جديدة تقضي على هذه الجائحة وغير ها من الأمراض المستجدّة.

وشدّد قيس سعيد  على أنه سيتمّ التعجيل في استعمال هذه التلاقيح وفي توزيع المعدات والتجهيزات على مستحقيها في كامل الولايات وفق أولويات وضوابط علمية خالصة وشفافة.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية ليست في سباق أو مبارزة مع أي طرف، بل هي في سباق ضدّ الساعة من أجل توفير كل مستلزمات الرعاية الصحية للمرضى.

الرئيس التونسي فيروس كورونا لقاحات كورونا الرئاسة التونسية الجمهورية الفرنسية

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