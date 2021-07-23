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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار البنزين الجديدة.. عقوبات رادعة لمخالفي تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

البنزين
البنزين

أثار قرار إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر موجة من التساؤلات بين جموع المواطنين في القاهرة والمحافظات بشأن تأثير الزيادة الجديدة في أسعار البنزين على تسعيرة ركوب النقل العام والتاكسي والسيارات.

تعريفة ركوب السيارات بعد أسعار البنزين الجديدة

وفي هذا السياق قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه لن يكون هناك زيادة في تسعيرة أو تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية  ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

عقوبات مخالفة تعريفة الركوب 

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس،  لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

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الأسباب الكاملة لـ زيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبات سعر السولار

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة  تعريفة الركوب أو تقسيم  خطوط السير .

غرفة عمليات لمتابعة تعريفة الركوب

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات  لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات .

وناشد اللواء محمود شعراوي ، المواطنين  بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع  لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب  وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ":  www.facebook.com/sotakmasmwo  ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".
 

أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة لجنة التسعير التلقائي النقل الجماعي تعريفة الركوب

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