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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مقاولات: فخور بتكليف الرئيس للمشاركة في مد شرايين الحياة بالإسكندرية

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات بالاسكندرية

أعرب المهندس محمد السيد مجاهد، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات المنفذة لمشروعات الطرق في الاسكندرية، عن فخره بكون شركته شريكا رئيسيا في مد شرايين التنمية في مشروعات الجمهورية الجديدة بالثغر. 


وقال المهندس محمد مجاهد "لقد غمرتني حالة من الفخر والشعور بالمسؤولية في نفس الوقت عندما كلفنا الرئيس بمجموعة من الأعمال الضخمة والمهمة في طريق بناء الجمهورية الجديدة التي سوف يتم الإعلان عنها قريبا ان شاء الله".

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وأضاف مجاهد، والذي شارك بشكل رئيسي في تنفيذ أعمال الرصف بمحور المحمودية،:" لقد تشرفت اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء قيامه بتفقد أعمال تطوير المحاور، والطرق الجديدة في إطار مبادرة " معاً نبني المستقبل “ بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
 

وتابع مجاهد لقد كان لي عظيم الشرف بشرح معدلات التنفيذ والإنجاز علي أرض الواقع للسيد الرئيس واستمعت باهتمام شديد لتوجيهاته بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الهيئة الهندسية اعمال الرصف محور المحمودية مشروعات الطرق أعمال تطوير

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