خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 926 إصابة بكورونا

أفادت صحيفة الراي الكويتية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالكويت يواصل الانخفاض إلى أقل من الألف لليوم الثالث على التوالي، مسجلا 926 حالة.

وبحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم الجمعة، سجلت الصحة الكويتية 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 390794 في حين سجلت 9 وفيات منهم 8 من غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2273.



وذكر السند أنه تم أيضا تسجيل 1149 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 373507، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.57 في المئة.

وأشار الي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 322 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولازالت تتلقى الرعاية اللازمة 15014 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد19» الى 1132.

ونوه أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 12249 ليصبح مجموع الفحوصات 3301934، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 7.56 في المئة.