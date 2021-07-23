عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 926 إصابة بكورونا

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة الراي الكويتية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالكويت يواصل الانخفاض إلى أقل من الألف لليوم الثالث على التوالي، مسجلا 926 حالة.

 

وبحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم الجمعة، سجلت الصحة الكويتية 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 390794 في حين سجلت 9 وفيات منهم 8 من غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2273.


وذكر السند أنه تم أيضا تسجيل 1149 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 373507، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.57 في المئة.

txt

الكويت ترسل ثالث طائرة مساعدات إلى تونس

txt

سفير الكويت لدى القاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو

وأشار الي  أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 322 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولازالت تتلقى الرعاية اللازمة 15014 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد19» الى 1132.

 

ونوه أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 12249 ليصبح مجموع الفحوصات 3301934، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 7.56 في المئة.

الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا وفيات كورونا

موضوعات متعلقة

الكويت.. تسجيل أقل من 1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ